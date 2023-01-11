Ні генераторам у під'їздах – у ДСНС показали ролик про безпеку використання електростанцій

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує українцям про правила поводження з пересувними генераторами.

Генератори розміщувати всередині приміщення не можна, оскільки він виділяє чадний газ. Варто ставити пересувні електростанції надворі в 6 метрах від вікон та дверей, зазначають фахівці.

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Генератори також треба встановлювати на рівному надійному майданчику, щоб уникнути перекидання, перед підключенням уважно простежити на відсутність будь-яких пошкоджень обладнання чи провідників, перекручування дротів тощо.

Якщо генератор загорівся, потрібно негайно:

повідомити про це ДСНС (за номером 101);

знеструмити прилад;

вжити заходів, щоб погасити пожежу (вогнегасником або щільною ковдрою);

якщо потрібно, викликати інші аварійно-рятувальні служби.

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