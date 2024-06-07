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Український гурт Native One презентував сингл "Літній день"

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Native One - фото 1
Native One / Пресслужба

6 червня гурт "Native One" відкриває нову сторінку музичної подорожі. Вони презентують атмосферний трек "Літній день".

У мережі вже оцінили неймовірне звучання гурт. Тож шукайте й ви трек "Літній день" на всіх музичних платформах.

До слова: Співачка Angela розповіла про кохання у своїй новій пісні

Сингл "Літній день" продовжує розкривати музичне бачення "Native One" – робити нешаблонну і якісну інді-рок музику.

Ця композиція наповнена емоціями, які ми зараз відчуваємо тут, в Україні. Кожен день у цьому світі унікальний, ніхто не знає, як довго ми тут залишимося. Але опинившись тут, ми можемо відчути і насолодитися красою теперішнього моменту, красою літнього дня. Працюючи над цією піснею, мене надихнула хоробрість українських людей, які залишаються тут, живуть і чинять опір, – розповів Сергій Чепіга, фронтмен гурту "Native One".

Робота над піснею тривала кілька місяців, усі інструменти у пісні записані наживо. Красиве мелодійне гітарне соло в середині підкреслює меланхолійний, душевний та інтимний характер пісні. Музичним продюсером синглу та автором аранжування є Микита Рубченко.

Над записом вокалу та зведенням працював Олександр Захаров. Мастеринг виконано в Metropolis London Music.

Окрім пісні, гурт "Native One" презентує кліп, автором ідеї якого виступив Сергій Чепіга, а режисером та оператором Влад Петриченко. Наразі гурт працює над EP альбомом, експериментуючи зі звучанням, і протягом місяця обіцяє здивувати ще двома релізами.

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Джерело: Native One
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