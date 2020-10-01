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Український гурт Mountain Breeze випустив перший у світі TikTok-альбом

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Слухайте новий альбом Mountain Breeze – 9 минут - фото 1
Слухайте новий альбом Mountain Breeze – 9 минут

Поп-гурт Mountain Breeze випустив свій новий альбом "9 минут". Ця платівка особлива, адже вона є першим у світі TikTok-альбомом. Слухайте пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Альбом Mountain Breeze "9 минут" містить 9 пісень. Причому кожна з них триває по хвилині. Воно й не дивно, адже саме 60 секунд – максимальна тривалість відео у соцмережі TikTok, яка стала шалено популярною по всьому світу.

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Крім того, хлопці на кожну пісню зняли вертикальні кліпи. Усі вони об'єднані однією історією. Зауважимо, що деякі ролики містять елементи жестової мови, аби люди з вадами слуху мали можливість "почути" композиції Mountain Breeze.

Не менш креативною є презентація альбому "9 минут". Вона відбуватиметься у найпопулярнішому українському TikTok-хаусі Ulove Home, де мешкають та знімають відео тіктокери. Колектив викладатиме по одному кліпу в акаунті. Наразі вже доступний кліп на пісню "О любви".

О любви – дивіться кліп поп-гурту Mountain Breeze:

"Ідея альбому народилася під час весняного посиленого карантину. Було досить часу, щоб перезавантажитися і просто зануритися у творчість. Також з’явилося більше часу, щоб заглянути в соцмережі, зокрема дізнатись, що набирає популярність у TikTok. Я побачив, що, на жаль, крім музики і челенджів, там купа безглуздого контенту. Після цього і прийшла ідея створити альбом у форматі TikTok, який покаже більшості користувачів, що контент може бути корисним і нести добро, а також відкриє новий формат у світі музики", – розповів фронтмен гурту Олександр Біляк.

Слухати альбом "9 минут" уже можна на усіх популярних музичних платформах: Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer.

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Джерело: Слух
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