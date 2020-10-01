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Міжнародний день музики: плейлист пісень, які надихають жити
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Міжнародний день музики відзначають 1 жовтня у всьому світі. З року у рік це свято справді об'єднує всі людей, які створюють та слухають музику. Тому зібрали особливий плейлист, у якому пісні надихають до мурашок на шкірі.
Міжнародний день музики з'явився ще у 1975 році і відтоді кожного 1 жовтня музиканти і всі, хто близьких до цієї справи, відзначають професійне свято.
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Але насправді музика – це те, що об'єднує людей по всьому світу, не важливо, чи ти її творець, чи слухач. Саме вона надихає, мотивує, налаштовує на хороший настрій і викликає мурашки по шкірі. Популярні пісні стають універсальною мовою, яку розуміє кожен. Тому до цієї важливої дати зібрали особливий плейлист пісень, які нагадують про радощі життя.
Популярна музика, слухати плейлист онлайн:
Також повний плейлист можна послухати за цим посиланням.
Список всіх треків:
- Hurts - Wonderful Life
- Pharrell Williams - Happy
- Marshmello ft. Bastille - Happier
- Panic! At The Disco - High Hopes
- Paramore: Hard Times
- Black - Wonderful Life
- Hurts - Wings
- Katy Perry - Cry About It Later (
- Marshmello & Halsey - Be Kind
- Harry Styles - Adore You
- FINNEAS - Let's Fall in Love for the Night
- twenty one pilots - Level of Concern
- Sigrid - High Five
- OneRepublic - Wherever I Go
- X Ambassadors - HEY CHILD
- Calvin Harris - Summer
- Maroon 5 - Maps
- Echosmith - Cool Kids
- The Wanted - Glad You Came
- Icona Pop - I Love It (feat. Charli XCX)
- Sigala, Ella Eyre - Came Here for Love
- LSD - Genius ft. Sia, Diplo, Labrinth
- Fun.: We Are Young ft. Janelle Monáe
- Fall Out Boy - Dance, Dance
- The Killers - Human
- Fun.: Carry On
- Demi Lovato - Cool for the Summer
- Kelly Clarkson - "People Like Us"
- Avril Lavigne - We Are Warriors
- Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy
- The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This
- Imagine Dragons - Birds
- MIKA - Relax, Take It Easy
- Ava Max - Kings & Queens
- Years & Years - King
- Miley Cyrus - Mother's Daughter
- Martin Jensen, James Arthur - Nobody
- Selena Gomez - Lose You To Love Me
- Ed Sheeran - Shape of You
- Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars
- OneRepublic - Counting Stars
- Taylor Swift - Shake It Off
- Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign
- John Legend - All of Me
- Adele - Someone Like You
- Coldplay - Hymn For The Weekend
- CAN'T STOP THE FEELING! - Justin Timberlake
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