Міжнародний день музики: плейлист пісень, які надихають жити

Міжнародний день музики відзначають 1 жовтня у всьому світі. З року у рік це свято справді об'єднує всі людей, які створюють та слухають музику. Тому зібрали особливий плейлист, у якому пісні надихають до мурашок на шкірі.

Міжнародний день музики з'явився ще у 1975 році і відтоді кожного 1 жовтня музиканти і всі, хто близьких до цієї справи, відзначають професійне свято.

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Але насправді музика – це те, що об'єднує людей по всьому світу, не важливо, чи ти її творець, чи слухач. Саме вона надихає, мотивує, налаштовує на хороший настрій і викликає мурашки по шкірі. Популярні пісні стають універсальною мовою, яку розуміє кожен. Тому до цієї важливої дати зібрали особливий плейлист пісень, які нагадують про радощі життя.

Популярна музика, слухати плейлист онлайн:

Також повний плейлист можна послухати за цим посиланням.

Список всіх треків:

Hurts - Wonderful Life

Pharrell Williams - Happy

Marshmello ft. Bastille - Happier

Panic! At The Disco - High Hopes

Paramore: Hard Times

Black - Wonderful Life

Hurts - Wings

Katy Perry - Cry About It Later (

Marshmello & Halsey - Be Kind

Harry Styles - Adore You

FINNEAS - Let's Fall in Love for the Night

twenty one pilots - Level of Concern

Sigrid - High Five

OneRepublic - Wherever I Go

X Ambassadors - HEY CHILD

Calvin Harris - Summer

Maroon 5 - Maps

Echosmith - Cool Kids

The Wanted - Glad You Came

Icona Pop - I Love It (feat. Charli XCX)

Sigala, Ella Eyre - Came Here for Love

LSD - Genius ft. Sia, Diplo, Labrinth

Fun.: We Are Young ft. Janelle Monáe

Fall Out Boy - Dance, Dance

The Killers - Human

Fun.: Carry On

Demi Lovato - Cool for the Summer

Kelly Clarkson - "People Like Us"

Avril Lavigne - We Are Warriors

Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

Imagine Dragons - Birds

MIKA - Relax, Take It Easy

Ava Max - Kings & Queens

Years & Years - King

Miley Cyrus - Mother's Daughter

Martin Jensen, James Arthur - Nobody

Selena Gomez - Lose You To Love Me

Ed Sheeran - Shape of You

Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

OneRepublic - Counting Stars

Taylor Swift - Shake It Off

Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign

John Legend - All of Me

Adele - Someone Like You

Coldplay - Hymn For The Weekend

CAN'T STOP THE FEELING! - Justin Timberlake

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