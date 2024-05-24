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Український гурт KADNAY презентував новий трек "SANTANA"

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KADNAY - фото 1
KADNAY / instagram

Радіо Максимум розповідає про творчі новинки травня 2024 року. У мережі завірусився драйвовий трек гурту KADNAY.

Український гурт KADNAY запрем'єрив новий драйвовий трек "SANTANA", який вже оцінили у мережі. Дивіться неймовірний кліп на YouTube.

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За словами виконавця, не завжди для танцювальної музики має бути гарний настрій. Він був у поганому тоді, коли писав трек.

Поруч була гітара на якій я довго сидів, щось награвав, а вона мій кращий провідник емоцій і настрою. Тоді я придумав головну мелодію і зачепився за неї. Знав, що побудую пісню навколо!, – пише виконавець.

Тоді "SANTANA" почала обростати ритмами й словами, та по трохи перетворилась на танцювальну пісню, яка дуже заряджає. І тим самим – вона витягнула співака із поганих думок і подарувала своє світло.

Дуже сподіваюсь і хочу, щоб вона допомогла знайти ті секунди, хвилини гарного настрою ще комусь прямо зараз, через її мелодію, через танцювальність, бо це є так необхідно, – пише KADNAY.

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Джерело: KADNAY
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