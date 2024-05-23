"Думки": MAYOROVA презентувала новий атмосферний трек

Молода українська виконавиця MAYOROVA продовжує стрімко розвиватись у творчому напрямі. Нещодавно вона презентувала новий трек "Думки".

Дивіться яскравий та атмосферний ролик до композиції на YouTube.

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Неймовірна пісня "Думки" вже стала популярною у соцмережі TikTok. З аудіозаписом зняли безліч роликів.

У кліпі артистка постає у ролі злочинця, яка спершу викрадає кошти, а згодом її наздоганяє поліція. Ролик нагадує американські фільми, з цікавим сюжетом та яскравими костюмами.

Окрім Даші Майорової, у кліпі знялись її хлопець Ернест, подруга Даша Кубік та гуморист Повар Даніл.

Реакція мережі:

"Зазвичай коли дивлюсь кліпи, то підспівую, а тут забула що кліп дивлюсь, а не фільм якийсь. Дашунька Майорова – це топ"

"Наші українські виконавці талановиті, роблять якісний продукт"

"Дашулька Майорова – це підпал. Кліп, як справжня короткометражка. Відчувся вайб Джорджиї з серіалу "Джинні та Джорджия"

"Ви, як зірки Голлівуду. Дітки, пишаюсь вами"

"Оі оі оі. Це що за "Одного разу в Голівуді". Шикарно все"

Варто знати: У новій композиції співачка YATSUTA закликає насолоджуватися