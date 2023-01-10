Український гурт HANUMIKE та POSITIFF презентували пісню та кліп переможного року "2023"

Пісня "2023" є дебютною для поп-реп гурту HANUMIKE, а виконавець POSITIFF долучився до них і разом вони створили неочікувану творчу колаборацію. Слухайте музичну прем'єру!

У відеороботі виконавці показали реакцію всього світу на нашу перемогу у війні. Артисти називають кліп пророчим, адже співають прямо на могилі путіна, а також зазначають, що чекати залишилося недовго, адже бажання, загадані під Новий рік неодмінно збуваються.

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Пісня "2023" – це констатація перемоги України у війні. Ми вклали у неї всю свою віру. Хочеться, щоб в цю магію повірив кожен з нас і для всіх цей рік став лише страшним сном. Ми почнемо нове життя, відлік якого вже за декілька днів, з початком нового року. Візуалізуймо усе побачене в кліпі разом", – зазначено в описі до прем'єри.

Слухати пісню HANUMIKE & POSITIFF – 2023:

Слова пісні HANUMIKE & POSITIFF – 2023:

Стій, відчуй, скоро все мине як сон проклятий.

Стій, почуй, ненька наша квітне як і мати.

Калина вже та піднялась,

Країна развеселилась,

Пануєм в своїй сторонці.

Стій, повір, відчуй…

Кожен із нас

бажав хоч у раз у житті

Закрити очі та потрапити у певну дату на календарі

Я зара спробую туди вас провести

Постій повір відчуй – це квітень 2023

Війна закінчилась,

"Освободителей" більше нема

Нема ні вибухів, ні пострілів,

згоріла вщент оця вся тьма

Нема сирен – серед крилатих в нас тільки птахи

злітають в мирне небо 20 23

Стій, відчуй, скоро все мине як сон проклятий.

Стій, почуй, ненька наша квітне як і мати.

Калина вже та піднялась,

Країна развеселилась,

Пануєм в свої сторонці.

Стій, повір, відчуй…

А влітку цього ж року – нема нікого у містах:

Всі у Криму та у Херсоні:

свої люди на своіх морях…

Ще безліч років далі,

На нашему календарі,

Ми на п'єдисталі –

ох шо буде далі…

Відмічай чотири цифри, собі друже у календарі, це 2023

Всі разом

20 23

Рік коли в нас буде перемога

"Україна"

Рік коли піднялась в лузі

Червона калина

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