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Новий рік 2023

Український гурт HANUMIKE та POSITIFF презентували пісню та кліп переможного року "2023"

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Український гурт HANUMIKE та POSITIFF презентували пісню та кліп переможного року "2023" - фото 1

Пісня "2023" є дебютною для поп-реп гурту HANUMIKE, а виконавець POSITIFF долучився до них і разом вони створили неочікувану творчу колаборацію. Слухайте музичну прем'єру!

У відеороботі виконавці показали реакцію всього світу на нашу перемогу у війні. Артисти називають кліп пророчим, адже співають прямо на могилі путіна, а також зазначають, що чекати залишилося недовго, адже бажання, загадані під Новий рік неодмінно збуваються.

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Пісня "2023" – це констатація перемоги України у війні. Ми вклали у неї всю свою віру. Хочеться, щоб в цю магію повірив кожен з нас і для всіх цей рік став лише страшним сном. Ми почнемо нове життя, відлік якого вже за декілька днів, з початком нового року. Візуалізуймо усе побачене в кліпі разом", – зазначено в описі до прем'єри.

Слухати пісню HANUMIKE & POSITIFF – 2023:

Слова пісні HANUMIKE & POSITIFF – 2023:

Стій, відчуй, скоро все мине як сон проклятий.
Стій, почуй, ненька наша квітне як і мати.
Калина вже та піднялась,
Країна развеселилась,
Пануєм в своїй сторонці.
Стій, повір, відчуй…

Кожен із нас
бажав хоч у раз у житті
Закрити очі та потрапити у певну дату на календарі
Я зара спробую туди вас провести
Постій повір відчуй – це квітень 2023

Війна закінчилась,
"Освободителей" більше нема
Нема ні вибухів, ні пострілів,
згоріла вщент оця вся тьма
Нема сирен – серед крилатих в нас тільки птахи
злітають в мирне небо 20 23

Стій, відчуй, скоро все мине як сон проклятий.
Стій, почуй, ненька наша квітне як і мати.
Калина вже та піднялась,
Країна развеселилась,
Пануєм в свої сторонці.
Стій, повір, відчуй…

А влітку цього ж року – нема нікого у містах:
Всі у Криму та у Херсоні:
свої люди на своіх морях…
Ще безліч років далі,
На нашему календарі,
Ми на п'єдисталі –
ох шо буде далі…

Відмічай чотири цифри, собі друже у календарі, це 2023
Всі разом
20 23
Рік коли в нас буде перемога
"Україна"
Рік коли піднялась в лузі
Червона калина

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