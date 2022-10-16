Український гурт "Фіолет" презентував кліп на пісню "Дівчисько" про історію жінки на війні

Музиканти з гурти "Фіолет" записали нову музичну роботу та відео до неї – пісня "Дівчисько" вже підкорює чарти. Слухайте потужну та актуальну пісню!

Команда професіоналів створювала цю відеороботу в Києві, а у кадрі з'явилася популярна українська акторка Антоніна Хижняк. Відомо, що до образу головної героїні підходили максимально уважно та прискіпливо, тому долучили до створення саме українські бренди.

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Ця пісня написана задовго до 24-го лютого, але вона набула з часом нових змістів, глибини та візуальних інтерпретацій. Ця пісня і кліп до неї – подяка від музикантів захисникам та захисницям України.

Наше нове відео – історія змін і трансформацій, через які пройшли українці від моменту повномасштабного вторгнення росії. Історія жінки на тлі війни, яка змінила її мислення, покликання, гардероб та життєві пріоритети", – йдеться в описі до пісні.

Слухати пісню Фіолет – Дівчисько:

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