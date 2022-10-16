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Міша Крупін – "Палає": слухайте пісню про бавовну, помсту та тимчасових окупантів
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Трек "Палає" – це черговий сингл в кар'єрі виконавця Міші Крупіна. Прем'єра вийшла на YouTube каналі – артист заспівав пісню про Кримський міст. Чи пророча ця пісня? Слухайте нову музичну роботу!
Один із найхаризматичніших співаків України Міша Крупін презентує пісню та анімаційне відео "Палає". Музикант був під таким враженням від останніх подій, що написав пісню всього за 15 хвилин. За креативну анімацію та композитинг відповідали Свята Ганна та Ігор Козловський.
І ще: Хлопці підемо: Гордій Старух презентував альтернативну версію знаменитої стрілецької пісні
Прем'єра треку "Палає" від виконавця Міші Крупіна присвячена першій розвідці у світі (нашій ;-) ) та українським Героям, які зараз ризикують своїм життям.
Якщо хтось скаже, що я знав про цю новину заздалегідь, то про це знала вся Україна. Ми чекали, чекали й нарешті дочекалися! Коли писав пісню, я був впевнений на всі 100%, що саме так і буде", – зізнався музикант відразу після підриву мосту.
До речі, з початку повномасштабної війни Міша Крупін завзято долучився до волонтерства, зараз музикант перебуває у благодійному турі "У нашому місті", який на початку жовтня стартував на підтримку ЗСУ. Перший бус, на який зібрали завдяки туру, вже куплений і відправлений на Миколаївський напрямок.
Слухачі залишають схвальні відгуки та коментарі у соцмережах під новою піснею артиста: "Голос та текст – мед для вух", "Супер пісня, а голос який!", "Ура!", "Все послідовно. Україна понад усе!", "Через пів року на руїнах Кремля відкритий концерт" тощо.
Слухати пісню Міша Крупін – Палає:
Слова пісні Міша Крупін – Палає:
Небо стало все червоним,
Чорний попіл на землі.
Запрягайте, хлопці, коней,
Час вбивати москалів.
Якщо різати-різати, різати,
То різати всіх взагалі.
Як палає Москва яскраво,
Боже, як файно руйнується міст.
Наша розвідка робить справи,
Наші хлопці виходять на біс.
Якщо чутно, що смаженим пахне,
То ворогів кожен день смаже біс.
Тимчасові окупанти, тимчасові літаки,
Тимчасові генерали нагодують хробаків.
Відчуваю, що це перемога,
Відчуваю це місцем м’яким.
Вони вже там, і вони вже працюють.
Ба-бах, бавовна, ба-бах, бавовна,
Це особисто, це помста кровна.
Ба-бах, бавовна, ба-бах, бавовна,
Як чудово, все послідовно.
Повна страта, і безкоштовно,
Без промокоду, чекай!
Як палає Москва яскраво,
Боже, як файно руйнується міст.
Наша розвідка робить справи,
Наші хлопці виходять на біс.
Якщо чутно, що смаженим пахне,
То ворогів кожен день смаже біс,
Смаже біс…
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