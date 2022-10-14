Не на сцені, а в ЗСУ: ТОП 10 пісень від артистів, які стали захисниками України

Чимало зірок змінили свій статус з "артиста" на "захисника" після 24 лютого, тож пропонуємо вашій увазі нові пісні цих виконавців. Ці треки з'явилися протягом місяців війни й транслюють актуальні наративи. Слухайте потужні музичні роботи від наших захисників!

Українські артисти не стоять осторонь, а допомагають наблизити перемогу на мистецькому фронті – влаштовують благодійні концерти, збирають кошти, купують машини на передову, доставляють гуманітарну допомогу тощо. А деякі музиканти вирішили відправити безпосередньо на фронт та вступити у лави ЗСУ. Попри це, вони не призупинили свою творчість й тішать своїх фанатів новими піснями.

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YARMAK

Відомий український музикант став одним із військовослужбовців ЗСУ.

Андрій Хливнюк, фронтмен гурту "Бумбокс"

Андрій Хливнюк вступив до лав територіальної оборони Києва. Під час війни вже отримав перше поранення внаслідок мінометного обстрілу.

Женя Галич, фронтмен гурту "otorvald"

Коля Сєрга

Коля Сєрга приєднався до територіальної оборони в Одесі, він очолює культурний десант, який навідує воїнів навіть на "нулі".

Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь, музиканти гурту "Антитіла"

Музиканти записалися у тероборону за кілька днів до вторгнення, а після 24 лютого змінили музичні інструменти на зброю.

Макс Барських

Український співак Макс Барських вступив до лав ЗСУ.

Святослав Вакарчук, фронтмен гурту "Океан Ельзи"

Святослав Вакарчук вступив до лав тероборони Львівщини. Музикант багато їздить Україною, виступає перед військовими та людьми, які залишаються під обстрілами.

Тамерлан з дуету "Tamerlan Alena"

Український музикант Тамерлан став на захист України – перебував у гарячих точках Київської області та допомагав з евакуацією населення.

Сашко Положинський, колишній фронтмен гурту "Тартак"

Сашко Положинський служить у ЗСУ – став солдатом-резервістом територіальної оборони.

Фагот (Олег Михайлюта), фронтмен гурту ТНМК

Олег Михайлюта отримав зброю та став на захист України від окупантів.

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