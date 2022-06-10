Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Джон Сіна приїхав до українського хлопчика, який виїхав із Маріуполя

  • 129
Джон Сіна приїхав до українського хлопчика, який виїхав із Маріуполя - фото 1

Американський реслер та актор Джон Сіна спеціально приїхав у Нідерланди, щоб зустрітися зі своїм фанатом, якому довелося покинути рідний дім в Україні через війну, яку розв'язала росія.

19-річний хлопець Міша з України виїхав із Маріуполя, адже його дім зруйнували російські війська. Міша не хотів їхати, але мама хлопця мотивувала його тим, що пообіцяла, що вони знайдуть Джона Сіну.

І ще: Джонні Депп підкорює TikTok: перше відео актора розчулило фанатів

Міша захоплюється реслінгом і вдома у Маріуполі у нього було багато плакатів із Джоном Сіною.

"Я мав три вихідні дні якраз тоді, коли прочитав історію Міші. Я був від нього за годину льоту, тому вирішив: їдемо і проведемо вечір за грою в конструктор та поїданням торта", – коментує Джон Сіна.

Відомо, що зараз Міша і його мама мешкають у центрі для вимушених переселенців неподалік столиці Нідерландів Амстердама.

До теми: Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні 2023, яке відбудеться в Україні

пропозиції партнерів
Новини