Джон Сіна приїхав до українського хлопчика, який виїхав із Маріуполя

Американський реслер та актор Джон Сіна спеціально приїхав у Нідерланди, щоб зустрітися зі своїм фанатом, якому довелося покинути рідний дім в Україні через війну, яку розв'язала росія.

19-річний хлопець Міша з України виїхав із Маріуполя, адже його дім зруйнували російські війська. Міша не хотів їхати, але мама хлопця мотивувала його тим, що пообіцяла, що вони знайдуть Джона Сіну.

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Міша захоплюється реслінгом і вдома у Маріуполі у нього було багато плакатів із Джоном Сіною.

"Я мав три вихідні дні якраз тоді, коли прочитав історію Міші. Я був від нього за годину льоту, тому вирішив: їдемо і проведемо вечір за грою в конструктор та поїданням торта", – коментує Джон Сіна.

Відомо, що зараз Міша і його мама мешкають у центрі для вимушених переселенців неподалік столиці Нідерландів Амстердама.

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