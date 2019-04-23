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Український футболіст зрівнявся з легендарним Мессі

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Очолює список одноклубник Зінченко Ілкай Гюндоган - фото 1
Очолює список одноклубник Зінченко Ілкай Гюндоган / 1927.kiev.

Олександр Зінченко зрівнявся з Ліонелем Мессі у рейтингу ефективності. А ще українець увійшов до рейтингу найдорожчих лівих захисників світу у віці до 23 років.

Так, Зінченко на четвертому місці в рейтингу ефективності аналітичного порталу CIES Football Observatory разом з Мессі і Матсом Хуммельсом ("Баварія") з показником 90,5%.

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Очолює список одноклубник Зінченко Ілкай Гюндоган з рейтингом 92,7%, випередивши баварців Тьяго Алькантару (92,7%) та Нікласа Зюле (92,6%). Оцінювання проходило на підставі індивідуальних і командних показниках гравця протягом останніх трьох місяців.

А ще Зінченко увійшов в десятку найдорожчих лівих захисників світу у віці до 23 років: український футболіст посів 7-е місце в рейтингу разом з представником "Реал Сосьєдада" Тео, гравцем мадридського "Реала" Серхіо Регілоном і Альфонсо Педрасою з "Вільярреала", яких портал оцінив у 15 мільйонів євро.

Український футболіст зрівнявся з легендарним Мессі - фото 323459

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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