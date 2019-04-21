Роналду красномовним жестом відреагував на провал у Лізі чемпіонів

Після вильоту Ювентуса з Ліги чемпіонів в інтернеті з'явилося відео реакції лідера туринців Кріштіану Роналду на домашню поразку від Аякса. Відео доволі суперечливе.

Йдучи з поля після фінального свистка, португалець показав дивний жест у бік лавки "Старої Синьйори", де в цей час був і головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі.

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Кріштіану провів рукою біля п'ятої точки. Знаменитий італійський журналіст Танкреді Палмері так трактує ці жести: "Кріштіану після матчу Ювентус – Аякс показав жест у бік лавки запасних, натякнувши, що гравці "Юве" обіср*лися. Жест з трьох частин: рука нижче спини, потім типовий латинський жест "хтось обіср*вся", потім – жест, ніби він відчув запах лайна", – написав Палмері.

Oh. My. God.

AMAZING video!



Cristiano Ronaldo at the end of Juventus-Ajax does a gesture to his bench to say his Juve teammates shat on themselves



(3 gestures:

behind ass;

then the typical Latin one for “shit on yourselves”;

then as he would smell shit) pic.twitter.com/xBxuVYoZFr — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 19 квітня 2019 р.

Нагадаємо, голландцям треба було забивати, тому що перший матч завершився внічию 1:1. Перший тайм завершився також внічию 1:1. На гол головою Кріштіану Роналду амстердамці відповіли точним ударом Донні ван де Бека. Але удача була на боці голландців, таким чином перемога Аякса з рахунком 1:2.

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