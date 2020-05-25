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Міністр спорту Румунії осоромився, з'явившись у прямому ефірі в трусах: курйозне відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Міністр молоді та спорту Румунії Іонуц Строє потрапив у незручну ситуацію, коли давав інтерв'ю місцевому телеканалу. Чиновник не втримав камеру, і вона показала, що він сидить без штанів.

Так, під час прямої трансляції з дому міністр Іонуц Строє був одягнений в сорочку і боксерські труси. Це стало видно після того, як його телефон почав падати зі столу, показавши чоловіка у повний зріст. Відео курйозу було опубліковане в Twitter. Особливу увагу варто звернути й на реакцію телеведучого на каналі Pro X, який не приховував свого подиву.

І ще: Землетрус почався під час прямого ефіру прем'єр-міністра Нової Зеландії: відеофакт

Пізніше міністр зробив селфі в сорочці і коротких шортах і написав, що щонеділі він носить "спортивний одяг" навіть на інтерв'ю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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