Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Справжнє зло: у мережі показали відео, яке бісить всіх

  • 67
Відео, яке роздратує кожного - фото 1
Відео, яке роздратує кожного

У кожної люди є речі, які її можуть дуже дратувати, але автор цього відео викликав неприємні емоції у всіх. Здається, саме так виглядає справжнє зло.

На платформі Reddit користувач з ніком fupower поділився відео, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 22 тисячі переглядів та більше як 600 коментарів. І це не тому, що відео сподобалось людям, а тому, що воно показало те, що їх дуже дратує.

І ще: Дівчина показала, як проводить карантин з котом: відео

"Я публікую це тому, що я вас недолюблюю", – відзначив автор. І справді, навряд чи комусь сподобається, як з техніки знімають захисну плівку, а тоді недбало ліплять назад. Так виглядає справжнє пекло не лише перфекціоністів:

posting this because i hate you guys from r/pcmasterrace

Читайте також: ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 284
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 467
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2325237
Загрузка...
Новини