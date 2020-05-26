Справжнє зло: у мережі показали відео, яке бісить всіх

У кожної люди є речі, які її можуть дуже дратувати, але автор цього відео викликав неприємні емоції у всіх. Здається, саме так виглядає справжнє зло.

На платформі Reddit користувач з ніком fupower поділився відео, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 22 тисячі переглядів та більше як 600 коментарів. І це не тому, що відео сподобалось людям, а тому, що воно показало те, що їх дуже дратує.

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"Я публікую це тому, що я вас недолюблюю", – відзначив автор. І справді, навряд чи комусь сподобається, як з техніки знімають захисну плівку, а тоді недбало ліплять назад. Так виглядає справжнє пекло не лише перфекціоністів:

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