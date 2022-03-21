Український футболіст розповів, як тікав з-під обстрілів у Харкові

Гравець молодіжної збірної України Дмитро Криськів розповів, як утік з Харкова після того, як російські війська почали обстрілювати місто.

В інтерв'ю zbirna.com Криськів розповів, що разом зі своєю дівчиною до останнього не хотіли покидати Харків.

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"Ми були з дівчиною на орендованій квартирі, і одразу зрозуміли, що треба збирати речі. До останнього сподівалися, що це шаленство припиниться, тому з Харкова одразу не поїхали. Зібралися з моєю та її сім'єю на одній квартирі ближче до центру міста, і сиділи там близько 10 днів (уже точно й не пам'ятаю). Але коли прилетіло до будівлі ОДА, зрозуміли: час бігти", – розповідає Дмитро.

"До вечора начебто все стихло, і ми трохи заспокоїлися. Все ж таки це не так просто – залишити рідне місто. Але потім два снаряди впали метрів за 200 від нашого будинку. Тремтіли стіни, і це був сигнал", – додав Криськів.

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