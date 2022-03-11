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війна

Український футболіст продав на аукціоні свою футболку за чималі гроші та віддав їх ЗСУ

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Український футболіст продав на аукціоні свою футболку за чималі гроші та віддав їх ЗСУ - фото 1

Гравець збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик влаштував благодійний аукціон. Футболіст виставив на продаж свою футболку, у якій він забив переможний гол у ворота Швеції на Євро-2020.

Так, Артем Довбик вирішив також долучитися до фінансової допомоги українській армії, провівши спільно з пабліком Zorya Londonds аукціон.

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Спортсмен запропонував своїм фанатам купити ігрову форму з автографом. Саме у цій футболці форвард забив свій знаменитий гол у ворота Швеції на Євро-2020.

Вболівальники грошей на лот не пошкодували та віддали за футболку 100 тисяч гривень. Усі отримані кошти Артем Довбик направив на потреби Збройних сил України.

Український футболіст продав на аукціоні свою футболку за чималі гроші та віддав їх ЗСУ - фото 500529
Український футболіст продав на аукціоні свою футболку за чималі гроші та віддав їх ЗСУ - фото 500530
Український футболіст продав на аукціоні свою футболку за чималі гроші та віддав їх ЗСУ - фото 500527
Український футболіст продав на аукціоні свою футболку за чималі гроші та віддав їх ЗСУ - фото 500528
Український футболіст продав на аукціоні свою футболку за чималі гроші та віддав їх ЗСУ - фото 500532
Український футболіст продав на аукціоні свою футболку за чималі гроші та віддав їх ЗСУ - фото 500533
Український футболіст продав на аукціоні свою футболку за чималі гроші та віддав їх ЗСУ - фото 500531

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