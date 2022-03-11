Український футболіст продав на аукціоні свою футболку за чималі гроші та віддав їх ЗСУ

Гравець збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик влаштував благодійний аукціон. Футболіст виставив на продаж свою футболку, у якій він забив переможний гол у ворота Швеції на Євро-2020.

Так, Артем Довбик вирішив також долучитися до фінансової допомоги українській армії, провівши спільно з пабліком Zorya Londonds аукціон.

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Спортсмен запропонував своїм фанатам купити ігрову форму з автографом. Саме у цій футболці форвард забив свій знаменитий гол у ворота Швеції на Євро-2020.

Вболівальники грошей на лот не пошкодували та віддали за футболку 100 тисяч гривень. Усі отримані кошти Артем Довбик направив на потреби Збройних сил України.

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