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Мессі забив 643 гол за Барселону, повторивши рекорд Пеле: бразилець у захваті від нього
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Капітан "Барселони" Ліонель Мессі повторив рекорд колишнього гравця збірної Бразилії Пеле за кількістю голів, забитих за одну команду. Цей факт не оминув увагою легендарний бразилець, висловивши захопленість Мессі.
19 грудня у черговому турі іспанської Прімери 33-річний аргентинець забив 643-й гол за "Барселону" в матчі проти "Валенсії" (гра закінчилася з рахунком 2:2).
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Рівно стільки ж м'ячів Пеле забив у складі бразильського "Сантоса", за який він виступав з 1956 по 1974 роки.
Нагадаємо, що Мессі грає у "Барселоні" з 2003 року. У твіттері каталонського клубу відзначили історичне досягнення свого нападника малюнком, на якому бразилець коронує аргентинця.
Пеле, який вважається найкращим футболістом ХХ століття, також уже привітав Мессі з рекордом.
"Коли твоє серце переповнює любов, складно змінити свій шлях. Як і ти, я знаю, як любити та носити кожен день одну і ту ж футболку. Як і ти, я знаю, що немає кращого місця, де ми почуваємося як удома. Вітаю тебе з історичним досягненням, Ліонель. Але перш за все вітаю тебе з прекрасною кар'єрою в "Барселоні". Історії, як у нас з тобою, довгої любові до одного і того ж клубу, на жаль, траплятимуться все рідше і рідше. Я захоплююся тобою, Ліонель Мессі", – написав він в інстаграмі.
Ми теж захоплюємося Ліонелем! Він надзвичайно крутий.
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