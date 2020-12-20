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Мессі забив 643 гол за Барселону, повторивши рекорд Пеле: бразилець у захваті від нього

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Ліонель Мессі забив 643 гол за Барселону - фото 1
Ліонель Мессі забив 643 гол за Барселону / gettyimages

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі повторив рекорд колишнього гравця збірної Бразилії Пеле за кількістю голів, забитих за одну команду. Цей факт не оминув увагою легендарний бразилець, висловивши захопленість Мессі.

19 грудня у черговому турі іспанської Прімери 33-річний аргентинець забив 643-й гол за "Барселону" в матчі проти "Валенсії" (гра закінчилася з рахунком 2:2).

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Рівно стільки ж м'ячів Пеле забив у складі бразильського "Сантоса", за який він виступав з 1956 по 1974 роки.

Нагадаємо, що Мессі грає у "Барселоні" з 2003 року. У твіттері каталонського клубу відзначили історичне досягнення свого нападника малюнком, на якому бразилець коронує аргентинця.

Пеле, який вважається найкращим футболістом ХХ століття, також уже привітав Мессі з рекордом.

"Коли твоє серце переповнює любов, складно змінити свій шлях. Як і ти, я знаю, як любити та носити кожен день одну і ту ж футболку. Як і ти, я знаю, що немає кращого місця, де ми почуваємося як удома. Вітаю тебе з історичним досягненням, Ліонель. Але перш за все вітаю тебе з прекрасною кар'єрою в "Барселоні". Історії, як у нас з тобою, довгої любові до одного і того ж клубу, на жаль, траплятимуться все рідше і рідше. Я захоплююся тобою, Ліонель Мессі", – написав він в інстаграмі.

Ми теж захоплюємося Ліонелем! Він надзвичайно крутий.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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