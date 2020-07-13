Український фотограф зробив фото комети над Запоріжжям

Фотограф із Запоріжжя Олександр Поздняков сфотографував комету Neowise, яка пролітала біля Землі. Вражаючі знімки з'явилися у соцмережах чоловіка.

В Україні цю комету найкраще видно низько над північно-східним горизонтом перед світанком. "Комета C/2020 F3 (Neowise) на тлі нічного Запоріжжя, точка зйомки – Бабурка, вул Вороніжська (початок спуску на Вирву) о 22:24 11 липня", – підписано фото.

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Також знімки комети опублікував в Instagram астроном-любитель Павло Пахоменко.

Комета Neowise максимально зблизиться із Землею 22-23 липня. Космічне тіло можна побачити неозброєним оком. Його буде добре видно до серпня.

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