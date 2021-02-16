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Український фотограф показав найменшу пташку Європи: фотофакт

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Корольок - фото 1
Корольок / zoo-ekzo

Український фотограф Олексій Толмачов показав найменшу пташку Європи – жовтоголового королька.

Фотографію він розмістив на своїй сторінці в Facebook. Сфотографувати мініатюрну представницю місцевої фауни вдалося в Запоріжжі.

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"Найменша пташка Європи, важить всього 5 грамів (як одна чайна ложка цукру!) жовтоголовий корольок. Запоріжжя, острів Хортиця", – підписав знімок фотограф.

Публікація отримала сотні лайків і репостів, багато хто з читачів залишили коментарі під нею. "Яка мила. Навіть не знав, що такі пташки живуть у нас", "Фантастично. Майстерність просто", "Бачив її на днях!", "Неперевершена фотографія!".

Український фотограф показав найменшу пташку Європи: фотофакт - фото 448089

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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