Український фотограф показав найменшу пташку Європи: фотофакт

Український фотограф Олексій Толмачов показав найменшу пташку Європи – жовтоголового королька.

Фотографію він розмістив на своїй сторінці в Facebook. Сфотографувати мініатюрну представницю місцевої фауни вдалося в Запоріжжі.

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"Найменша пташка Європи, важить всього 5 грамів (як одна чайна ложка цукру!) – жовтоголовий корольок. Запоріжжя, острів Хортиця", – підписав знімок фотограф.

Публікація отримала сотні лайків і репостів, багато хто з читачів залишили коментарі під нею. "Яка мила. Навіть не знав, що такі пташки живуть у нас", "Фантастично. Майстерність просто", "Бачив її на днях!", "Неперевершена фотографія!".

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