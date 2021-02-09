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Наречений приревнував кохану до весільного фотографа: кумедне відео

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Наречений приревнував кохану до весільного фотографа: кумедне відео - фото 1

Під час весільної фотосесії ревнивий наречений дав ляпаса фотографу, приревнувавши його до своєї дружини. Але найбільше користувачі мережі здивувала реакція самої дівчини.

На кадрах видно, як наречена в національному весільному вбранні позує фотографу. У якийсь момент він підходить до неї впритул і торкається підборіддя. Нареченого це дуже розлютило і він вдарив фотографа.

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Реакція нареченої на те, що відбувається була досить оригінальною. Дівчина в буквальному сенсі впала зі сміху на підлогу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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