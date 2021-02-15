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Фотограф показав, як утворюються сніжинки: неймовірне відео

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Сніжинка - фото 1
Сніжинка / pinterest

У мережі з'явилося відео від фотографа-професіонала, який зміг зафіксувати момент утворення сніжинки, і здивувати усіх своїм шедевром!

Фотограф Йенс опублікував приголомшливе відео, на якому можна помітити, як сніжинки знаходять свою первісну форму. Кожен кадр у відео починається з невеликої крапельки води, яка перетворюється на справжнє диво природи.

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Фотограф показав, як утворюються сніжинки: неймовірне відео - фото 447795

Фотограф показав, як утворюються сніжинки: неймовірне відео - фото 447796

За словами фотографа, він знімав це відео з використанням макрозйомки. Цей режим дозволяє невеликому об'єкту виглядати більше, ніж в натуральну величину. Записати появу сніжинок на відео може тільки справжній професіонал.

Більшість фотографів просто не можуть це робити, оскільки для цього необхідна витримка: тим і унікальне відео, яке було записано Йенсом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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