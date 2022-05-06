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війна

Український фільм "Снайпер. Білий Ворон" вийшов у прокат у країнах Балтії

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Український фільм "Снайпер. Білий Ворон" вийшов у прокат у країнах Балтії - фото 1

6 травня кінострічка "Снайпер. Білий Ворон" вийшла у прокат в країнах Балтії. Частину коштів, які отримають від продажу квитків, передадуть на потреби ЗСУ й на підтримку Спілки теле- та кінопродюсерів України.

Зараз, коли росія вже понад два місяці веде повномасштабну війну на території України, цей фільм набув нового змісту.

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Фільм відгукнеться кожному українцю – тим, хто вирішив стати на захист своєї Батьківщини, хто бере зброю до рук, хто волонтерить, хто належить до кібервійськ.

Сюжет українського кіно "Снайпер. Білий Ворон" побудований так, що глядача занурюють у перебіг російсько-української війни на Сході України, яка почалася у 2014 році й триває досі.

Творці фільму розповідають, що вся історія заснована на реальних подіях – це розповідь про трансформацію пацифіста Миколи.

Український фільм 'Снайпер. Білий Ворон' вийшов у прокат у країнах Балтії - фото 504752

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