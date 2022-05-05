На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вільна людина. Проща: дивіться трейлер фільму про блогера та військового Валерія Маркуса
-
- 23
Режисер Сергій Дмитренко працював над фільмом про Валерія Маркуса – десантника ЗСУ, ветерана АТО, блогера, мандрівника та автора книги "Сліди на дорозі". Незабаром, 6 травня, відбудеться прем'єра документальної стрічки, а поки що перегляньте трейлер до цього кіно!
"Вільна людина. Проща" – це повнометражний документальний фільм. Сюжет розповідаю про події 2014-2020 років, але актуальний і сьогодні. У фільмі зачіпають такі теми: реалії війни та складнощі реабілітації, сила волі та важливість подорожувати, мовне питання та значення культури, успіх, критика та ставлення до грошей.
І ще: Євродонбас: дивіться трейлер фільму про європейську спадщину на сході України
Творці фільму переконані, що ця біографічна історія Валерія Маркуса (Ананьєва) здатна скерувати захисників та захисниць на шлях повернення до мирного цивільного життя після нашої перемоги.
"Аби структурувати у свідомості три роки проведені на війні, Валерій вирушає з Парижа у пішу прощу Шляхом святого Якова. Та чи знайде десантник спокій, йдучи легендарним шляхом пілігримів? Яких змін набуває Валерій після всього пережитого? Та чому його знову і знову тягне у далекі мандри?" – зазначають в описі до фільму.
Дивитися трейлер до фільму "Вільна людина. Проща":
До теми: Маріуполь Хроніки пекла: дивіться онлайн потужний фільм про місто-герой
-
10:24"Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом
-
09:56ТОП 5 сервісів для пошуку роботи під час війни
-
09:26Картинки з Днем ангела Юрія 2022: вітальні листівки та відкритки
-
08:55Економіка не повинна зупинятися: чому важливо здійснювати покупки під час війни
-
08:18Як правильно називати птахів українською: щиглик, гайворон та інші
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 05 травня
-
20:51Вільна людина. Проща: дивіться трейлер фільму про блогера та військового Валерія Маркуса
-
20:26Нацбанк України випустить пам'ятні монети, присвячені війні з росією
-
19:54Як підприємцям отримати 6500 грн за працевлаштування ВПО – інструкція
-
19:22Відомо, коли McDonald's відкриють свої заклади в Україні
-
18:54Коли закінчиться цей жах: гурт Simple Plan випустив кліп, присвячений війні в Україні
-
18:246 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:54Євродонбас: дивіться трейлер фільму про європейську спадщину на сході України
-
17:23Експерт дав прогноз, коли зникнуть черги на заправках
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:51В Укрзалізниці розповіли, скільки тварин евакуювали від початку війни
-
16:22МКІП визначили, які російські книги вилучать з бібліотек в Україні
-
15:50Дорога додому: TARABAROVA написала пісню, що наближає нашу Перемогу
-
15:25Українські бійці "підбадьорили" техніку окупантів: фото до і після
-
14:55Віктор Винник і гурт МЕРІ презентували пісню "Victoria" до дня перемоги
-
14:22Євробачення 2022: представники Латвії емоційно заспівали "Стефанію" – відео
-
13:53Войовничий Патрон працює: відео з песиком-зіркою ДСНС
-
13:26"Русский корабль иди н***й": з'явився оригінальний додаток від Генштабу
-
12:55"Бойові наркотики в українських військових": нові фейки росЗМІ за останню добу
-
12:19Твори про маму для учнів: гарні тексти-розповіді про найдорожчу людину
-
10:24"Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом
- 05 травня
-
20:26Нацбанк України випустить пам'ятні монети, присвячені війні з росією
-
17:23Експерт дав прогноз, коли зникнуть черги на заправках
-
14:22Євробачення 2022: представники Латвії емоційно заспівали "Стефанію" – відео
-
11:56"Кива, ти наступний": реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія
-
09:40Анджеліна Джолі показала фото з дітьми та з уламком ракети зі Львова
-
08:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
- 04 травня
-
20:217-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ
-
18:20Маріуполь Хроніки пекла: дивіться онлайн потужний фільм про місто-герой
-
14:21Крик душі кожної матері: MamaRika випустила щемливу пісню "Сину"
-
10:22Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
- 03 травня
-
19:19Нульове розмитнення: які автомобілі завезли в Україну без сплати мита
-
17:49TIME відкрив голосування за найвпливовішу людину світу: на якому місці зараз Зеленський
-
15:24Пісня про Чорнобаївку: слухайте потужну композицію від захисників України
-
12:52Понад 30 авторів з усього світу створять "Комікси для України: Насіння соняшника"
-
09:52УЄФА запровадили нові заборони для росії
-
08:53Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
- 02 травня
-
19:52ДСНС показали, як рятували кицю зі зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці
-
16:53Місця щасливих людей: зірки переспівали хіт Кузьми про міста України
-
13:55Допомога онлайн: безплатні сервіси для українців під час війни
-
10:26Ед Ширан та Антитіла випустили спільний трек: дивіться кліп
-
08:27Як прийняти те, що життя змінилось назавжди
- 01 травня
-
18:20Дорогий подарунок: Андрій Ярмоленко купив для рідного міста автомобіль швидкої допомоги
-
14:51Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали для Анджеліни Джолі прямо в готелі – відео
-
10:54Kalush Orchestra випустили нову версію "Стефанії" для Євробачення: відео зі Львова