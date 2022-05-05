Вільна людина. Проща: дивіться трейлер фільму про блогера та військового Валерія Маркуса

Режисер Сергій Дмитренко працював над фільмом про Валерія Маркуса – десантника ЗСУ, ветерана АТО, блогера, мандрівника та автора книги "Сліди на дорозі". Незабаром, 6 травня, відбудеться прем'єра документальної стрічки, а поки що перегляньте трейлер до цього кіно!

"Вільна людина. Проща" – це повнометражний документальний фільм. Сюжет розповідаю про події 2014-2020 років, але актуальний і сьогодні. У фільмі зачіпають такі теми: реалії війни та складнощі реабілітації, сила волі та важливість подорожувати, мовне питання та значення культури, успіх, критика та ставлення до грошей.

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Творці фільму переконані, що ця біографічна історія Валерія Маркуса (Ананьєва) здатна скерувати захисників та захисниць на шлях повернення до мирного цивільного життя після нашої перемоги.

"Аби структурувати у свідомості три роки проведені на війні, Валерій вирушає з Парижа у пішу прощу Шляхом святого Якова. Та чи знайде десантник спокій, йдучи легендарним шляхом пілігримів? Яких змін набуває Валерій після всього пережитого? Та чому його знову і знову тягне у далекі мандри?" – зазначають в описі до фільму.

Дивитися трейлер до фільму "Вільна людина. Проща":

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