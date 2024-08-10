Український фільм жахів з елементами еротики переміг на Tokyo Horror Film Festival

Фільм "Морена" режисера Сергія Альошечкіна став найкращою стрічкою кінофестивалю Tokyo Horror Film Festival у Японії. У широкий прокат в Україні фільм вийде восени 2024 року.

Стрічка здобула перемогу у категорії "Найкращий художній фільм". Про це 9 серпня розповідає Держкіно.

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За сюжетом пара закоханих, Юра та Аня, приїжджають до батьків дівчини в невеличке село в Карпатах. Молода відьма Іванка, яку односельці прозвали Мореною, закохується в Юрка в ніч проти Івана Купала та наражає його на небезпеку.

За допомогою магії відьма змушує Ганну заради життя коханого пов'язати себе з Іванкою містичними путами. Це стає початком низки таємничих убивств та перетворень, яким доведеться протистояти молодим закоханим.

"Морена" / Кадри з фільму

Головну роль у кінокартині зіграла Таїсія-Оксана Щурук, найбільш відома за ролями в серіалах "Перші ластівки" і "Київ вдень та вночі". Акторський склад доповнили Віталій Ажнов ("І будуть люди"), Олександр Мельник ("Кіборги"), Василь Баша ("Поводир") та інші.

Зйомки були завершені у 2018 році, проте в широкий прокат фільм вийде восени 2024 року.

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