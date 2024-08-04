Режисерська версія космоопери Снайдера "Бунтівний місяць" на Netflix: триває 6,5 години

Якщо вам здається, що сидіти в кіно впродовж трьох годин – занадто, то у Зака Снайдера є своя думка щодо цього. Так, його фільм "Бунтівний місяць" отримав режисерську версію, яка триває 6,5 години.

Розширені версії фільмів "Бунтівний місяць" / Rebel Moon отримали рейтинг R та загальну тривалість 6,5 години. І тепер вони доступні на Netflix з українським дубляжем, пише ITC.

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За сюжетом режисерської версії Снайдера, мирне поселення на Місяці, розташоване в найвіддаленіших куточках Всесвіту, опиняється під загрозою армій тиранічного регента Балізаріуса. Таємнича незнайомка Кора, що живе серед селян, стає їхньою надією на виживання. Вона збирає невелику групу воїнів, серед яких чужинці, повстанці, селяни та сироти війни, об'єднані спільним бажанням спокути та помсти, – зазначено в анонсі Netflix.

"Бунтівний місяць" був задуманий Снайдером понад десятиліття тому, початково як частина всесвіту "Зоряних війн". Режисер представив ідею Lucasfilm у період між завершенням трилогії-приквелу у 2005 році та продажем Lucasfilm компанії Disney у 2012 році. Згодом історію переробив продюсер Ерік Ньюман і сам Снайдер спочатку як оригінальний телесеріал, а потім як повнометражний фільм.

Бунтівний місяць – дивіться онлайн трейлер режисерської версії:

Головні ролі у фільмі виконують Софія Бутелла (Кора), Фра Фі (Балізаріус), Чарлі Ханнем ("Тихоокеанський рубіж"), Кері Елвіс ("Принцеса-наречена"), Ед Скрейн, Міхіль Гаусман з "‎Гри престолів" та Джімон Хонсу ("Шазам!").

Початкові версії фільмів отримали досить скромні оцінки на Rotten Tomatoes: перша частина має 21% від критиків та 57% від глядачів, тоді як друга – лише 15% від критиків та 48% від глядачів.

Кінооглядач Чейз Гатчінсон з сайту Collider вважає, що збільшена тривалість і кривавіші ефекти лише погіршили фільми:

‎Кінцевий продукт нагадує похідний фанатський фільм, наповнений ще більш поверхневими персонажами та надмірною експозицією в марних пошуках емоцій.

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Наразі на Rotten Tomatoes режисерські версії отримали такі оцінки від аудиторії: 59% для першої та 38% для другої частини.