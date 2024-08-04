Пентагон заплатив 11 мільйонів Двейну "Скелі" Джонсону за рекламу, а тепер просить гроші

Схоже, що армія відчуває докори сумління покупця після маркетингової угоди вартістю 11 мільйонів доларів з Об'єднаною футбольною лігою і Дуейном "Скелею" Джонсоном.

Як свідчать внутрішні документи і електронні листи, проаналізовані Military.com, ця гучна угода, ймовірно, не призвела до залучення жодного нового рекрута і, можливо, мала негативний вплив на пошук нових призовників. Можливо, служба навіть намагатиметься повернути частину своїх грошей назад.

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На початку цього року армія уклала угоду з UFL, молодшою лігою, яка є альтернативою НФЛ і яка провела свій перший сезон з березня по червень з невдалим дебютом. Що ще важливіше, угода включала Джонсона, світову суперзірку і власника ліги, який мав служити псевдо-бренд-амбасадором армії – хоча служба заявила, що він не виконав свою частину угоди, опублікувавши певну кількість пов'язаних зі службою постів на своїх акаунтах в соціальних мережах.

Ця новина з'явилася в той час, коли армія переживає історичну кризу рекрутингу, яка частково погіршилася через те, що вона намагається орієнтуватися на сучасні маркетингові тенденції. Значна частина її зусиль все ще спрямована на вкладання грошей у рекламу на кабельному телебаченні та маркетингові угоди з іншими традиційними телевізійними програмами, такими як спортивні, навіть якщо медіа-дієта покоління Z залишила позаду більшість цих олдскульних медіаносіїв.

Угода з UFL була настільки катастрофічною, що призвела до прогнозованої втрати 38 призовників, як показав внутрішній аналіз плану. Армійські планувальники використовують різні показники, щоб оцінити, чи можна було б краще витратити час і гроші на інші зусилля, і зусилля і ресурси, витрачені на UFL, розглядалися службою як чистий негатив для рекрутингу.

Основна частина угоди містила помітне брендування армії під час матчів UFL, в тому числі логотип служби на формі гравців. Але центром тяжіння був Джонсон, який, як сподівалися планувальники, зможе підняти армійський бренд, оскільки він є однією з найшанованіших знаменитостей у світі і має сильну крос-демографічну привабливість.

Привабливість угоди полягала в тому, що Джонсон мав значний вплив у соціальних мережах і домовився про те, що він буде рекламувати армію. Титан соціальних мереж, Джонсон має 396 мільйонів підписників в інстаграмі. Як свідчать службові документи, армія оцінювала кожну публікацію в соціальних мережах в 1 мільйон доларів і очікувала на п'ять таких публікацій. Але Джонсон не виконав свою частину угоди – зробив лише два з п'яти постів у соціальних мережах, свідчать армійські документи.

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Загалом армія хоче отримати від UFL 6 мільйонів доларів, свідчать документи. Однак незрозуміло, звідки служба взяла цю цифру.