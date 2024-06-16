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Український фільм "Вітя" здобув нагороду на фестивалі European Short Awards

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Український фільм "Вітя" - фото 1
Український фільм "Вітя" / Кадр з фільму

Нагороду як найкраще східноєвропейське кіно European Short Film Awards отримала стрічка "Вітя" режисера Максима Сусіди. Радіо Максимум у новому матеріалі розповідає деталі премії.

Про це пише Суспільне Культура з посиланням на пресслужбу Української кіношколи.

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За сюжетом, 24-річний психолог-початківець працює на СТО в провінційному містечку. Він мріє допомагати людям, але ніхто не вірить у психологію. Вітя намагається порозумітися з містянами та знайти клієнтів.

Як зауважили в кіношколі, у 2023 році фільм "Вітя" став найкращою дипломною роботою та отримав пропозицію від медіагрупи Film.ua на фестивальну дистрибуцію.

Фільм “Вітя” – студентський фільм, створений талановитими кінематографістами-початківцями з величезним потенціалом. Як дипломна робота, торік цей фільм отримав у Кіношколі відзнаки за найкращий сценарій, режисуру, чоловічу роль. Цьогорічний успіх фільму на європейському кінофестивалі – це велике досягнення студентів Кіношколи, яким ми дуже пишаємось, – прокоментувала директорка Української кіношколи Альона Тимошенко.

Продюсерками фільму стали Альона Тимошенко і Ярина Фостяк. Автор ідеї та режисер – Максим Сусіда. Сценарій створила Катерина Холоденко.

Головні ролі у фільмі зіграли Віктор Дуфинець, Тетяна Тузова, Вікторія Новікова, Сергій Солопай, Олексій Бєлов, Павло Кочубей та інші. Оператор-постановник – Олексій Нікулін, а звукорежисер – Артем Навроцький.

Стрічка візьме участь у національному короткометражному конкурсі українського кінофестивалю "Миколайчук Open", який стартує в Чернівцях 15 червня.

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Джерело: Суспільне Культура
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