Український фільм "Простір/Space" можна переглянути на Amazon Prime

Фільм "Простір/Space", над яким працював Дмитро Томашпольський, відтепер доступний для перегляду закордоном. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Український фільм "Простір/Space" про "сплячих прибульців" з'явився на Amazon Prime.

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"Це історія зустрічі з НЛО, яка сталася під час ізоляції у 2020 році. 76 акторів спілкувалися з режисером, коли вони брали участь у цьому фільмі з більш ніж 80 локацій", – зазначено в описі до фільму на платформі Амазон Прайм.

Знімали фільм у таких локаціях: у Київ та Київська область, Одеса, Тернопіль, Запоріжжя, Богуслав, Вільнюс. До того ж ля реалізації цього проєкту спеціально організували повітряне фільмування.

Відомо, що весь сюжет та фінал фільму нікому з акторів, яких було 76, не розголошувався до останнього. Режисер повідомляв артистам запропоновані обставини чергового епізоду напередодні зйомки, не розкриваючи подальший розвиток подій. Актори знімали себе самі по завданню режисера, використовуючи власний смартфон або фотоапарат.

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