Український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі

Картина "Погані дороги" української режисерки Наталки Ворожбит здобула нагороду Міжнародного тижня кінокритиків. Він пройшов у рамках Венеційського кінофестивалю. Стрічка про Донбас отримала звання найкращої у категорії "Найбільш інноваційний фільм".

Фільм "Погані дороги" – п'ять новел, які розповідають і про погані дороги на Донбасі, і про складні відносини цивільних і військових, які через війну повинні якось співіснувати на невеликому шматку степу сходу України.

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Зйомки фільму "Погані дороги" тривали усього три місяці. Одна з локацій – Курахове Донецької області. Це місто розташоване за 10 кілометрів від лінії зіткнення. На зйомки картини 11,5 мільйона гривень виділив Український культурний фонд. Це відбулося після відмови на пітчингу Держкіно.

П’єса була написана у 2015 році, і якби ми коли у 2017-му подавались, тоді отримали фінансування, це було б вчасно. А зараз мені здавалося, що цей поїзд давно пішов, і була здивована. Ну, мабуть, вдалось докричатися через цей фільм. Насправді ж ця проблема існує, вона не висмоктана з пальця, вона хвилює всіх, хто працював над картиною. І, напевно, ця непідробність, вона і спрацювала якось, – розповіла Наталка Ворожбит.



Фільм розповідає про непрості відносини цивільних і військових на Донбасі

В українському прокаті фільм "Погані дороги" має з'явитися навесні наступного року. Також стрічку Наталки Ворожбит покажуть наприкінці жовтня в одному з київських кінотеатрів.

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