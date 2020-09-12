День українського кіно: Який ти персонаж з вітчизняних фільмів?

Цьогоріч 12 вересня в Україні відзначають професійне свято всіх, хто працює над створенням фільмів. Щорічно у другу суботу вересня – День українського кіно. З цієї нагоди згадаймо гарні приклади вітчизняних кінокартин. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

День українського кіно – це професійне свято всіх працівників кінематографії. Ми підготували для тебе кілька питань, щоб визначити, які ролі в українських фільмах підійдуть тобі найкраще.

ТЕСТ: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх