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День українського кіно: Який ти персонаж з вітчизняних фільмів?

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найкращі сучасні українські фільми - фото 1
найкращі сучасні українські фільми

Цьогоріч 12 вересня в Україні відзначають професійне свято всіх, хто працює над створенням фільмів. Щорічно у другу суботу вересня – День українського кіно. З цієї нагоди згадаймо гарні приклади вітчизняних кінокартин. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

День українського кіно – це професійне свято всіх працівників кінематографії. Ми підготували для тебе кілька питань, щоб визначити, які ролі в українських фільмах підійдуть тобі найкраще.

ТЕСТ: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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