Український фільм "Памфір" покажуть у Каннах

Під час Каннського кінофестивалю відбудеться світова прем'єра української стрічки "Памфір". Для режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука це дебютний фільм.

"Памфір" покажуть у рамках програми "Двотижневик режисерів". Він став одним із 23 ігрових фільмів з усього світу, які відібрали до участі у цій програмі. Фільм зняли в копродукції України, Франції, Польщі та Чилі.

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Каннський кінофестиваль відбудеться у 75 раз. Цьогоріч він проходитиме у період з 18 по 27 травня.

До слова, "Памфір" став переможцем 11 пітчингу від ДержКіно України та отримав відповідне фінансування. Ролі у фільмі виконали такі українські актори: Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран та Олександр Ярема.

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