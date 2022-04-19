Іноземці за Україну: швейцарець продав яхту, а відомий американець вступив у легіон

Громадянин Швеції продав свою яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України, а військовий аналітик з США вступив до українського іноземного легіону, щоб воювати проти російських окупантів.

Іноземці продовжують допомагати українцям – з'являється все більше історій таких благодійників, які роблять справжні великі вчинки для України.

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До Тростянецької громади, що у Сумській області, прибула партія машин швидкої допомоги. На їхню купівлю жертвували кошти й шведські медики. А один громадянин Швеції продав свою вітрильну яхту, а вторговані гроші додав на купівлю швидких. За кермом однієї з них він сам приїхав до Тростянця.

Дорогою машини додатково навантажували гуманітарною допомогою та медикаментами, що привезти можливий максимум.

Відомо, що Малкольм Ненс вступив у склад українського міжнародного легіону та воює проти російських окупантів на стороні України. Він відомий аналітик військової розвідки MSNBC й опублікував у Твіттері своє фото у формі та зі зброєю. Цей пост підписав такими словами: "З мене досить балачок".

Також він дав інтерв'ю американському виданню, у якому закликав США збільшити військову допомогу.

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