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Українець вперше став членом журі "Каннських левів" – це креативний директор Костя Шнайдер
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Цьогоріч серед журі міжнародного фестивалю креативу "Каннські леви" буде представник від України – Костя Шнайдер. Читайте та дізнайтеся деталі!
Креативного директора Костю Шнайдера залучили до суддівства в категорії "Film".
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Костя Шнайдер – креативний директор "Saatchi & Saatchi Ukraine", які у 2021 році стали першою українською креативною агенцією, яка отримала срібло "Каннських левів" в категорії Outdoor. Вони створили разом з Dronarium Ukraine кейс Motherland Pride для KyivPride.
Відомо, що суддівство цьогоріч буде дистанційне, а переможців оголосять 20-24 червня 2022 року. Переглянути повний списком суддів можна за ЦИМ посиланням.
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