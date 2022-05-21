День українського добровольця: кіно українського режисера покажуть на фестивалі у Британії

Документальний фільм, над яким працював український режисер Володимир Тихий, покажуть на міжнародному кінофестивалі у Великій Британії. Саме під час "Sheffield Doc/Fest" відбудеться прем'єра кінострічки "День українського добровольця".

На кінофестивалі у британському місті Шеффілд презентує свою документалку Володимир Тихий.

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Sheffield Doc/Fest – це щорічний кінофестиваль, який відбувається у Шеффілді. Його вважають найбільшим документальним кінофестивалем у Великій Британії.

Цьогоріч фестиваль відбуватиметься у спеціальному фокусі – Password: Palianytsia. Організатори обрали таку тему в знак солідарності з Україною.

Фільм "День українського добровольця" знімали під час повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала росія. Володимир Тихий став свідком звірств російських окупантів у Київській області та сусідніх регіонах, які й побачать глядачі. У центрі сюжету – українські добровольці: співачка, відеоінженер, історик, реставраторка, полярник та пенсіонерка.

Назва фільму символічна, адже режисер показує події одного дня – 14 березня. Саме у цю дату відзначають День українського добровольця.

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