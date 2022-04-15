Український фільм "Максим Оса" презентували в США

У Вісконсині відбулася міжнародна прем'єра фільму про козака "Максим Оса". Український реліз попередньо планувався на осінь.

Кінострічка "Максим Оса" – це пригодницький трилер, який зняли за мотивами однойменного мальопису. Над фільмом працював режисер Мирослав Латик, а графічний роман створив Ігор Баранько.

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У Центрі вивчення XXI століття (Center for 21st Century Study) університету Вісконсину 14 квітня показали фільм про українського козака – пригодницький трилер "Максим Оса". За сюжетом події розгортаються 1636 року.

"Польський король відправляє платню на Січ, щоб запобігти заворушенням серед козаків, але скарб губиться десь в українських землях. Осі доведеться розгадувати багато місцевих секретів і розплутувати відьмацьке павутиння. І врешті – він навіть знайде свій хрест і буде похований живцем. А от яка доля золота і кому воно дістанеться – не довідається навіть писар, який веде цю оповідь", – розкривають сюжет творці фільму.

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