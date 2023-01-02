Oh, Sister! – дивіться документалку з історіями українських жінок під час війни

У мережі з'явився документальний фільм про життя 6 українок. У кінострічці розповідають про те, як жінки борються за мир під час повномасштабної війни. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Серед шести українок представлені такі героїні: Олександра Матвійчук (голова "Центру громадянських свобод"), Ластівка (військова медикиня), Тата Кеплер (волонтерка), Алла Мельничук (очільниця ГО "Мама і немовля"), Наталя Кудрич і Надія Жміковська (провідниці евакуаційних рейсів "Укрзалізниці").

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Під час фільмування долучилися також три лауреатки Нобелівської премії миру різних років – Тавакуль Карман (журналістка з Ємена), Джоді Вільямс (активістка з США) й Лейма Гбові (активістка з Ліберії).

Дивитися документалку "Oh, Sister!":

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