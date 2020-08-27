Український додаток Reface обійшов TikTok в американському AppStore

Ми не стомлюємось пишатися нашими земляками. Цього разу розповімо вам про додаток Reface, який дозволяє змінювати обличчя на відео та GIF-анімаціях. Йому вдалося посісти перше місце в американському AppStore, посунувши TikTok і Netflix.

Радісною новиною поділився технічний директор RefaceAI Олесь Петрів на своїй сторінці в фейсбуці.

Це цікаво: Донька розробника ігор розповіла правду про професію тата

"Дякую всій команді RefaceAI і кожному, хто підтримував та вірив у нас на різних етапах! Сьогоднішній ранок потішив першим місцем серед усіх додатків в Entertainment категорії US AppStore", – написав він.

Дякую всій команді RefaceAI, і кожному хто підтримував та вірив в нас на різних етапах! Сьогоднішній ранок порадував першим місцем серед всіх додатків в entertainment категорії US AppStore. Опубліковано Oles Petriv Вівторок, 25 серпня 2020 р.

Також додатку вдалося посісти другу сходинку у категорії усіх безкоштовних застосунків американського AppStore.

Загалом додаток Reface завантажили понад 27 мільйонів разів.

Крім того, у компанії зауважили, що Reface App популярний і серед власників смартфонів на Android. Застосунок потрапив до перших сходинок у категорії Entertainment Google Play у Великій Британії, Канаді, Австралії та ще 14 країнах світу. У США він посідає 4 місце.

Головний виконавчий директор Роман Могильний зауважив, що ріст популярності додатку на 90% органічний, а решта 10% припадає на маркетинг. Не менший вплив мало покращення технології, адже спочатку застосунок дозволяв міняти обличчя лише у GIF-анімаціях, а згодом же з'явилась можливість робити це і у відеороликах високої якості.

Reface (раніше Doublicat) – один із проєктів українського стартапу RefaceAI. Його в 2011 році заснували Роман Могильний, Олесь Петрів, а також Ярослав Бойко. Офіс розробки технологічної компанії розташований у Києві. Сам же стартап розвиває технологію заміни облич на фото та відео.

Читайте також: Користувачів Android попередили про небезпечне ПЗ