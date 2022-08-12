Український додаток Obimy посів перше місце у категорії Lifestyle в App Store

Український додаток для взаємин Obimy обійшов Tinder, Pinterest і Zoom в App Store від Apple. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Цей мобільний додаток розробила київська компанія Empat. А зараз застосунок посів перше місце у категорії Lifestyle в App Store від Apple. Про це повідомляє спеціалізоване видання dev.ua.

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Obimy – застосунок, який допомагає користувачам віртуально обійматись, цілуватись та робити масаж. Додатково є багато жестів для флірту та підтримки.

Київська компанія Empat, яку очолює Женя Засуцький, спеціалізується на мобільній та веброзробці. Відомо, що вони співпрацювали з Porsche та Panasonic.

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