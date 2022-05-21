Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи

З нагоди Дня Європи український художник Андрій Єрмоленко створив промовисті плакати, мета яких – висловити вдячність тим країнам, які допомагають Україні.

Андрій Єрмоленко інтегрував в український герб символи та елементи, які чітко асоціюються з конкретними країнами. До прикладу, на кінці факелу, який тримає Статуя Свободи, видно український тризуб. Одразу зрозуміло, що мова йде про США. Такими плакатами він закликає подякувати європейцям за підтримку України в цей складний час.

І ще: Володимир Зеленський став героєм нових коміксів у США – фото

Усі плакати можна завантажити за ЦИМ посиланням.

Художник створив 17 різних плакатів для 17 різних країн: Польщі, Швеції, Хорватії, Чехії, Іспанії, Нідерландів, Латвії, Литви, Естонії, Америки, Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Словенії та Словаччини.

До теми: Війна в Україні очима художників: у Гаазі проходить виставка українських митців