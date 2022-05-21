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Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи

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Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи - фото 1

З нагоди Дня Європи український художник Андрій Єрмоленко створив промовисті плакати, мета яких – висловити вдячність тим країнам, які допомагають Україні.

Андрій Єрмоленко інтегрував в український герб символи та елементи, які чітко асоціюються з конкретними країнами. До прикладу, на кінці факелу, який тримає Статуя Свободи, видно український тризуб. Одразу зрозуміло, що мова йде про США. Такими плакатами він закликає подякувати європейцям за підтримку України в цей складний час.

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Усі плакати можна завантажити за ЦИМ посиланням.

Художник створив 17 різних плакатів для 17 різних країн: Польщі, Швеції, Хорватії, Чехії, Іспанії, Нідерландів, Латвії, Литви, Естонії, Америки, Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Словенії та Словаччини.

Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи - фото 505766

Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи - фото 505767

Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи - фото 505768

Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи - фото 505769

Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи - фото 505770

Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи - фото 505771

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