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війна

Український дизайнер дистанційно організував потужний показ мод у Берліні

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Під час показу на подіум винесли величезний український прапор - фото 1
Під час показу на подіум винесли величезний український прапор

Шалено популярний український дизайнер Жан Грицфельдт дистанційно організував показ на тижні моди Mercedes benz fashion week у Берліні. Зробив він це, перебуваючи у Києві.

Саму колекцію одягу дизайнер створив під час війни Росії проти України. Про це він розповів у своєму інстаграмі.

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Особливість вбрання полягає в тому, що на ньому можна побачити знакові слова: "Україна", "Паляниця", "Пісня", "Любов", "Повага", "Голос", "Краса", "Воля".

Одна з дівчат пройшлася по подіуму, облита червоною фарбою. Цей хід нагадує про те, що в Україні щодня гине мирне населення.

Наприкінці показу моделі вийшли на подіум з величезним прапором України. Гостям показу вони показали кадри українських і світових знаменитостей, які підтримують нашу країну в протистоянні Росії.

Жан Грицфельдт зізнається, що мав сумніви щодо участі у тижні моди. Але він таки наважився це зробити, щоб показати всьому світові, що на Україну очікує неабияке майбутнє.

Зауважимо, що цьогоріч Берлінський тиждень моди Mercedes benz почався з хвилини мовчання на знак солідарності з Україною.

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