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Український чемпіон зворушив мережу фотографією свого сина

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Станіслав Горуна - фото 1
Станіслав Горуна / instagram

Лідер збірної України з карате, чемпіон Європейських ігор Станіслав Горуна вперше показав фотографію свого новонародженого сина, привітавши українців з Днем сім'ї, який відзначався 8 липня.

Цікаво, що син Горуна – Лев – народився 21 червня, в день відкриття Європейських ігор в Мінську. Самі змагання виявилися тріумфальними для представників українського карате – вони завоювали п'ять медалей, а Станіслав Горуна виграв чемпіонське звання у ваговій категорії до 75 кг.

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На фото в Instagram українського чемпіона його новонароджений син зображений з золотою медаллю.

"Вчора, 8 липня, в Україні святкували День сім'ї! З чим і вітаю всіх причетних. Ймовірно, незалежно від дати в календарі, буду відзначати і відчувати це свято кожен день до кінця життя! Це фото скаже краще, ніж я. А я лише можу сказати, що щасливий мати свою сім'ю. І вона буде такою, якою я її буду відчувати, а не такою, якою вона нібито повинна бути. Всім миру, всім любові!", – написав спортсмен.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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