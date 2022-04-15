Український БТР проти російського танка: відео епічного знищення техніки окупантів

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів, і цього разу на відео потрапила зустріч БТРа наших бійців та російського танка. Не важко здогадатись, кому дісталась перемога.

Для багатьох українців у соцмережах з'явився улюблений формат відео, а саме знищення техніки окупантів на території нашої землі. І новий ролик від Генштабу не став винятком з правил. І вже традиційно допис отримав красномовний хештег "єТанчик".

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Російський танк проти українського БТРа. Як ви думаєте, хто переміг на рідній землі? – зазначили у повідомленні.

Звісно ж, легко можна передбачити, хто виграв під час цієї зустрічі. Як наголосили коментатори, "на рідній землі перемагає той, для кого ця земля справді є рідною".

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