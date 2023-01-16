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Український бренд створив онлайн-конструктор вишиванок з автентичними візерунками

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Український бренд створив онлайн-конструктор вишиванок з автентичними візерунками - фото 1

Бренд вишиванок "Витвори" зробив спеціальний онлайн-конструктор, за допомогою якого ви можете створити власну вишиванку. Композицію, колір та фасон обираєте самостійно. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Євген і Людмила Дмитруки – колекціонери народного мистецтва. Свою колекцію, яка налічує майже 5 тисяч експонатів, вони збирали 17 років. Також вони є творцями бренду "Витвори", який одночасно є й онлайн-конструктором вишиванок.

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Створити вишиванку через онлайн-конструктор можна за ЦИМ посиланням.

На сайті можна замовити або вже готові дизайни, або створити самостійно модель, яка припаде вам до душі. Прикметно, що бренд створює вишиванки лише на замовлення й не відшиває сорочки партіями, тож ви можете бути певні в унікальності вашого виробу.

У конструкторі доступні такі опції для вибору: фасон, довжина, автентичні орнаменти, кольори тканини та вишивки. Цікаво, що орнаменти можна обирати за регіонами. До того ж усі сорочки представлені з натурального льону чи коноплі.

Український бренд створив онлайн-конструктор вишиванок з автентичними візерунками - фото 518462

Головна ідея онлайн-конструктора полягає в можливості складати власні композиції вишивки з автентичних зразків, що належать до обраних локальних стилів. Таким способом досягається, по-перше, неповторність кожного витвору, а по-друге, 100% автентичність, тобто належність до певної локальної традиції", – зазначають засновники бренду.

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