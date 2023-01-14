Книжка "Скарби України" серед найкращих арт-видань року

Книжка про культурну спадщину нації опинилася у щорічному рейтингу найкращих видань The New York Times.

Про це повідомило на своїй сторінці у Telegram Міністерство культури та інформаційної політики. Це ілюстроване видання ціною 25 фунтів, яке вийшло в друк в листопаді у британському видавництві Thames & Hudson.

Читайте також: Вистава Mothermotherland за мотивами новели "Я (Романтика)" Хвильового – дивитися онлайн

Передмову до видання написав український письменник Андрій Курков. Співавторами стали культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко і Мирослава Мудрак.

Як зазначають у МКІП, усі вторговані кошти з продажу книжки підуть на підтримку місцевих музеїв, їх передадуть Українському ПЕН.

Скарби України / Telegram-канал МКІП

Це цікаво: Для українських діток створили мультсеріал про пса Патрона (ВІДЕО)