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Книжка "Скарби України" серед найкращих арт-видань року

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Скарби України / Telegram-канал МКІП

Книжка про культурну спадщину нації опинилася у щорічному рейтингу найкращих видань The New York Times.

Про це повідомило на своїй сторінці у Telegram Міністерство культури та інформаційної політики. Це ілюстроване видання ціною 25 фунтів, яке вийшло в друк в листопаді у британському видавництві Thames & Hudson.

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Передмову до видання написав український письменник Андрій Курков. Співавторами стали культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко і Мирослава Мудрак.

Як зазначають у МКІП, усі вторговані кошти з продажу книжки підуть на підтримку місцевих музеїв, їх передадуть Українському ПЕН.

Скарби України - фото 518400
Скарби України / Telegram-канал МКІП

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