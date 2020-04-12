Український боксер у США порушив карантин і втік від поліції: епічне відео погоні

Український боксер Іван Редкач в США порушив умови карантину, який ввели для запобігання поширенню коронавірусу, і відправився на пробіжку на пляж Санта-Моніки на заході округу Лос-Анджелес в штаті Каліфорнія. Проте копи не дали йому спокійно позайматися спортом. Дивіться на відео, як все було.

Так, 33-річний боксер-професіонал в напівсередній вазі Іван Редкач з прізвищем Грозний попався на очі поліцейським, які патрулювали узбережжя Санта-Моніки у Лос-Анджелесі. Правоохоронці спробували затримати порушника, але Іван почав втікати. Спроба наздогнати спортсмена виявилася провальною.

І ще: Розваги на карантині: сім'я повторила знамениту заставку Сімпсонів (відео)

Про інцидент розповів сам Редкач, опублікувавши відео на своїй сторінці в Instagram. "Run Vanya Run! Я, якщо що, швидко бігаю", – жартівливо підписав ролик боксер.

Користувачі мережі по-різному оцінили таку поведінку – ролик розсмішив не всіх. У коментарях також можна побачити й критику за демонстративне порушення закону. У мережі також пишуть, що українцеві такий "жарт" в результаті коштував штрафу у 4 тисячі доларів.

Дивіться також: Дівчата почали роздягатись для флешмобу, і це варто побачити (фото)