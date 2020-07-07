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Український боксер Берінчик похвалився дружиною-красунею

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Берінчик - фото 1
Берінчик / instagram

Боксер Денис Берінчик показав нове фото з дружиною. Шанувальники у захваті від закоханої парочки!

Відомий український боксер, чемпіон WBO International Денис Берінчик не перестає пишатися своєю дружиною-красунею.

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Цього разу він вирішив похвалитися нею на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. "Як прикльно, коли ти страшненький, а вона @liana.07.07 тебе прикрашає #женалучшегомужа #boxing #osokor", – йде мова в публікації.

На світлинах можна побачити прояви ніжності Берінчика до своєї дружини: він цілує її у плече та у щоку, поки вона сидить у нього на колінах. Варто зазначити, що свого часу Берінчику довелося пройти через низку складнощів долі і навіть побувати у місцях, після яких ламаються навіть найсильніші.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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