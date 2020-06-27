Борець-депутат Жан Беленюк дав пораду боксеру Усику

Народний депутат України Жан Беленюк прокоментував політично-резонансну поведінку його колег по спорту боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Олімпійський призер відзначив, що у минулому вони зробили багато для об'єднання України, а зараз їм варто більш виважено вибудовувати свою політичну лінію.

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Про це Беленюк сказав в інтерв'ю каналу "СМОТРЯЩИЕ Полуев Степанец". "Що стосується Саші Усика, то, на мій погляд, суб'єктивний, я б на його місці сконцентрувався на заняттях саме спортом. А політика – це вже після того, як він буде себе бачити поза спортом..."

"Я вважаю, що Вася Ломаченко і Саша Усик – це гордість країни. Вони до недавніх пір у вечорах боксу об'єднували абсолютно всю Україну – від Заходу до Сходу. Тому логічніше було б їм займатися саме цим", – вважає Беленюк.

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