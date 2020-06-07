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Конор Макгрегор знову вирішив попрощатись з UFC

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Макгрегор йде з UFC - фото 1
Макгрегор йде з UFC / instagram.com/thenotoriousmma

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор вже взяв за традицію прощатись зі змішаними єдиноборствами. Боєць втретє заявив про кінець кар'єри, але фанати йому не вірять.

31-річний боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив, що йду зі спорту. Така несподівана заява вже втретє прозвучала на його профілі в соцмережі Twitter.

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"Привіт, хлопці. Я вирішив зав'язати з боями. Дякую всім за чудові спогади. Позаду прекрасний шлях", – написав Макгрегор, додавши фото зі своєю мамою, яке зробив після перемоги за чемпіонський титул.

Але шанувальники не збираються вірити ірландцю, адже він вже двічі "завершував" кар'єру і феєрично повертався на ринг. Залишається лише здогадуватись, що цього разу Конор підготував для своїх фанатів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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