Конор Макгрегор знову вирішив попрощатись з UFC

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор вже взяв за традицію прощатись зі змішаними єдиноборствами. Боєць втретє заявив про кінець кар'єри, але фанати йому не вірять.

31-річний боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив, що йду зі спорту. Така несподівана заява вже втретє прозвучала на його профілі в соцмережі Twitter.

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"Привіт, хлопці. Я вирішив зав'язати з боями. Дякую всім за чудові спогади. Позаду прекрасний шлях", – написав Макгрегор, додавши фото зі своєю мамою, яке зробив після перемоги за чемпіонський титул.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Але шанувальники не збираються вірити ірландцю, адже він вже двічі "завершував" кар'єру і феєрично повертався на ринг. Залишається лише здогадуватись, що цього разу Конор підготував для своїх фанатів.

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