Український авіагігант АН-124 Руслан при посадці викотився за край смуги: фото

В аеропорту Сан-Паулу, що у Бразилії, під час посадки транспортний авіагігант АН-124 Руслан викотився за межі злітно-посадкової смуги. У мережі показали кадри інциденту.

Як повідомляє The Aviation Herald, Ан-124 авіакомпанії Антонов при посадці перетнув край злітно-посадкової смуги і зупинився переднім шасі на м'якому грунті.

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Постраждалих немає, літак отримав незначні пошкодження. Адміністрація аеропорту повідомила, що лайнер зупинився приблизно за 200 метрів від кінця злітно-посадкової смуги. Смуга була закрита приблизно на 2 години, поки Ан-124 не зміг повернутися на асфальтовану поверхню в межах злітно-посадкової смуги.

Відомом, що український транспортний літак виконував рейс ADB-3829 з Парамарібо (Суринам) в Сан-Паулу-Гуарульюс. Ан-124 перевозив 60 тонн засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19 для Міністерства охорони здоров'я Бразилії.

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